Il Festival del Nerd arriva a Manfredonia il 20 e 21 Settembre, un week end tra Cosplay e Fumetti

l Festival del Nerd arriva a Manfredonia! 20 e 21 Settembre, due giorni di pura passione nerd nel cuore storico della Puglia. Fumetti, cosplay, cultura pop e tanto altro in una location mozzafiato affacciata sul mare Adriatico.

Il Festival del Nerd SPIN-OFF porta per la prima volta a Manfredonia la magia del più importante evento nerd della Puglia. Un weekend dedicato alla cultura pop, all’intrattenimento e alla community.

Fumetti & Manga

Stand specializzati, anteprime esclusive e incontri con autori e disegnatori. Un paradiso per tutti gli amanti del fumetto e del manga.

Cosplay & Show

Contest cosplay, sfilate e performance dal vivo. Ammira le creazioni più spettacolari e partecipa agli show più coinvolgenti.

Tantissimi ospiti già confermati dall’organizzazione che è alla ricerca di Cosplayer

Che Festival del Nerd sarebbe senza una Gara Cosplay?

Se ti piace vestire i panni dei tuoi eroi preferiti, condividi il palco con altri appassionati e prova a vincere i premi in palio! Appuntamento fissato a domenica 21 Settembre, ore 16:00. Ecco come partecipare alla gara.

Appuntamento a Manfredonia il 20 e 21 Settembre in Largo Diomede con il Festival del Nerd