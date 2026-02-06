[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Fai ringrazia il Comune di Manfredonia

Il 30 gennaio, nell’aula consiliare del Comune di Manfredonia, si è tenuto un incontro promosso dal Fondo Ambiente Italiano per ringraziare l’Amministrazione comunale dell’adesione al FAI come Comune sostenitore. Un momento di confronto e condivisione che ha reso esplicita una scelta precisa, riconosciuta dal FAI come segnale concreto di attenzione e impegno verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della città.

Ad aprire i lavori è stato il Sindaco Domenico la Marca, che ha richiamato il valore di questa collaborazione come scelta concreta, fondata sulla conoscenza, sulla continuità e sulla costruzione di alleanze credibili per la salvaguardia dei beni culturali.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Saverio Russo, Presidente del FAI Puglia, Angela De Meo e Apollonia Rinaldi, che hanno raccontato il lavoro del FAI sul territorio, dalle Giornate FAI ai progetti dedicati alle scuole, fino al ruolo fondamentale dei volontari.

L’adesione del Comune di Manfredonia al FAI come Comune sostenitore è nata da una proposta che ho avanzato con convinzione e che il Sindaco e la Giunta hanno condiviso e accolto immediatamente, nella consapevolezza che la tutela del patrimonio richieda un impegno costante e collaborazioni stabili con realtà che operano con competenza e continuità. Il lavoro del FAI dimostra che prendersi cura dei luoghi significa creare occasioni di partecipazione, conoscenza e crescita civile, soprattutto per le giovani generazioni.

Ora c’è la volontà di proseguire con convinzione questo percorso, rafforzando il dialogo tra istituzioni e FAI e riconoscendo nel patrimonio culturale di Manfredonia un bene da tutelare con serietà, metodo e visione, attraverso il coinvolgimento di più soggetti chiamati a operare in questa direzione.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura