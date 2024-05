Il drammatico pomeriggio di San Giovanni Rotondo

Completamente nudo, dopo aver ucciso una donna nel suo garage, ed in evidente stato confusionale avrebbe cercato di introdursi in più di un’abitazione, minacciando e rompendo tutto quello che poteva.

Cosi è stato arrestato il 43enne di San Giovanni Rotondo, con l’accusa di omicidio.

Prima avrebbe colpito una donna in testa e minacciato un’altra giovane, che si sarebbe rifugiata in casa.

L’APPELLO DEL SINDACO DELLA CITTA’ GARGANICA MICHELE CRISETTI

In questo momento di dolore e di sgomento per la nostra Comunità, faccio appello agli altri candidati sindaci, e a tutte le forze politiche, per sospendere nella giornata di oggi e di domani, ogni forma di attività di propaganda elettorale e di fermarci nel silenzio e nella preghiera.