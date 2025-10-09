[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Dalla di Manfredonia lancia “respIRA”, la nuova stagione teatrale 2025/2026, con “Ti fidi di me?”, una campagna di abbonamenti “al buio” a tariffa ridotta per i primi 100 spettatori. Il 15 ottobre la presentazione della stagione

La stagione 2025/2026 del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia nasce dalla volontà di stringere ancora una volta un patto di fiducia con la propria comunità. Comincia dalla fiducia e da una relazione, dunque, una nuova stagione di prosa che porterà a Manfredonia alcuni dei nomi più interessanti dell’attuale scena teatrale contemporanea italiana e internazionale.

“respIRA”, il titolo della nuova stagione di prosa ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, da Bottega degli Apocrifi e da Puglia Culture, nasce da una scommessa, da un salto nel buio insieme agli spettatori, da una sfida alla fiducia. “Ti fidi di me?”è il claim di una speciale campagna di abbonamenti “al buio”, con tariffa ridotta per i primi 100 cittadini che decideranno di affidarsi alle scelte e alle proposte del cartellone teatrale del Dalla.

Questa speciale promozione è attiva fino a mercoledì 15 ottobre alle ore 20.00, momento in cui verrà presentato alla città e alla stampa l’intero cartellone.

Ad aspettare di essere svelati ci sono 15 titoli di prosa, 10 titoli domenicali dedicati alle famiglie e oltre 10 spettacoli in più di 25 repliche in matinée per le scuole di ogni ordine e grado, tutti rigorosamente ospitati al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia.

All’incontro di presentazione pubblica interverranno il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca; l’assessora alla Cultura, Maria Teresa Valente; la dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda e la dott.ssa Anna Ciuffreda dell’Ufficio Cultura; il presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio, insieme alle curatrici dell’Ufficio Programmazione, Giulia Delli Santi e Gaetana Bruno; il regista Cosimo Severo, direttore artistico della Bottega degli Apocrifi; e la prof.ssa Silvia Mei per il DIRIUM dell’Università di Bari.

Gli abbonamenti possono essere acquistati e prenotati presso il botteghino del Dalla, dal lunedì al venerdì (dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.30). Per informazioni: 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.