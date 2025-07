[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il corto sulla Festa del Nodino e della Bruschetta di San Salvatore

Ad un tiro di schioppo da Manfredonia vi è San Salvatore, uno splendido borgo, sorto circa 350 anni fa.

Furono alcuni nobili sipontini a realizzare le prime abitazioni nelle quali si trasferivano durante il periodo estivo per godere del refrigerio dovuto all’altitudine che segna 500 metri sul livello del mare.

Ricca di verde e pascoli, vive di un’economia basata essenzialmente sull’allevamento delle mucche e sulla lavorazione del latte che esse producono. Il latte viene conferito alla Cooperativa San Salvatore, che produce prodotti caseari, quali nodini, trecce, caciocavalli podolici, ricotta ed altri formaggi che rappresentano una eccellenza del territorio.

È un borgo vissuto per 365 giorni l’anno dove tradizioni, semplicità, rilassatezza, stile di vita salutare, ne sono l’essenza caratterizzante. È facile incrociare per strada mandrie di mucche che dopo il pascolo tornano nelle stalle per essere munte. Profumi di un tempo, profumi di semplicità.

Un esempio concreto di quello che dovrebbe essere uno stile di vita semplice e salutare che dovrebbe caratterizzare l’esistenza di ciascuno di noi. Chapeau San Salvatore

Antonio Castriotta