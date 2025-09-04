[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il coordinamento provinciale di “CON” condanna il vile atto intimidatorio contro Angelo Riccardi ed esprime piena solidarietà

Il coordinamento provinciale di “CON” condanna con fermezza l’atto criminale avvenuto nella notte a Manfredonia, dove l’auto dell’ex sindaco Angelo Riccardi è stata data alle fiamme insieme ad altri veicoli. Un gesto gravissimo, che rappresenta non soltanto un danno materiale, ma soprattutto un attentato alla libertà, alla serenità personale e al vivere civile.

A Riccardi giunga la nostra più sincera solidarietà e vicinanza umana. Al tempo stesso, rinnoviamo l’appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine affinché sia fatta piena luce su quanto accaduto, garantendo giustizia e sicurezza a tutta la comunità.

Il coordinamento provinciale di “CON” ribadisce con forza che nessuna intimidazione potrà fermare l’impegno per la legalità, la democrazia e la difesa della dignità dei cittadini.

Il silenzio non è un’opzione: serve unità, coraggio e partecipazione civile.

Coordinamento provinciale “CON”