Il coordinamento provinciale di “CON” condanna il vile atto intimidatorio contro Angelo Riccardi ed esprime piena solidarietà
Il coordinamento provinciale di “CON” condanna il vile atto intimidatorio contro Angelo Riccardi ed esprime piena solidarietà
Il coordinamento provinciale di “CON” condanna con fermezza l’atto criminale avvenuto nella notte a Manfredonia, dove l’auto dell’ex sindaco Angelo Riccardi è stata data alle fiamme insieme ad altri veicoli. Un gesto gravissimo, che rappresenta non soltanto un danno materiale, ma soprattutto un attentato alla libertà, alla serenità personale e al vivere civile.
A Riccardi giunga la nostra più sincera solidarietà e vicinanza umana. Al tempo stesso, rinnoviamo l’appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine affinché sia fatta piena luce su quanto accaduto, garantendo giustizia e sicurezza a tutta la comunità.
Il coordinamento provinciale di “CON” ribadisce con forza che nessuna intimidazione potrà fermare l’impegno per la legalità, la democrazia e la difesa della dignità dei cittadini.
Il silenzio non è un’opzione: serve unità, coraggio e partecipazione civile.
Coordinamento provinciale “CON”