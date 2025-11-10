Il Contrammiraglio De Carolis a Manfredonia
Il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata jonica, Contrammiraglio Donato De Carolis, ha
visitato nei giorni scorsi la Capitaneria di Porto di Manfredonia. Ad accoglierlo il Comandante della
Capitaneria di porto, Capitano di Fregata Marco PEPE.
Il Contrammiraglio De Carolis ha incontrato in assemblea una rappresentanza del personale
militare in forza alla Capitaneria e negli Uffici marittimi della provincia di Foggia esprimendo
parole di vivo apprezzamento per la passione, l’impegno e la perseveranza che viene riposta
nell’assolvimento degli incarichi istituzionali. Nel corso dell’intervento il Direttore Marittimo ha
sottolineato l’importanza del Compartimento Marittimo di Manfredonia, che quotidianamente
opera in un contesto territoriale particolarmente complesso, garantendo il proprio personale
supporto.
Dopo il rituale scambio dei crest e la firma sul giornale storico della Capitaneria di Porto, il
Direttore Marittimo ed il Comandante Pepe si sono recati presso il Municipio di Manfredonia
dove hanno avuto un colloquio con il Sindaco di Manfredonia, dott. Domenico La Marca, nel corso
del quale è stata assicurata la piena ed ampia disponibilità da parte dell’Autorità Marittima nel
perseguire gli obiettivi di valorizzazione e tutela dell’ambito costiero e delle attività connesse ai
pubblici usi del mare e del porto.
Le visite istituzionali sono proseguite nella Città di Foggia dove il Contrammiraglio De Carolis ha
incontrato il Presidente della Provincia ed il Prefetto di Foggia.
Gli incontri istituzionali sono stati proficui ai fini di un bilancio delle attività svolte dalla
Capitaneria di porto – Guardia Costiera negli ambiti di competenza e per parlare dei futuri obiettivi
comuni da perseguire.
Le autorità incontrate hanno formulato all’Ammiraglio De Carolis i migliori auguri per
l’importante incarico da poco assunto, ringraziandolo per la reciproca e sinergica collaborazione
istituzionale.
Manfredonia, 10 novembre 2025