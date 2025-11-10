[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Contrammiraglio De Carolis a Manfredonia

Il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata jonica, Contrammiraglio Donato De Carolis, ha

visitato nei giorni scorsi la Capitaneria di Porto di Manfredonia. Ad accoglierlo il Comandante della

Capitaneria di porto, Capitano di Fregata Marco PEPE.



Il Contrammiraglio De Carolis ha incontrato in assemblea una rappresentanza del personale

militare in forza alla Capitaneria e negli Uffici marittimi della provincia di Foggia esprimendo

parole di vivo apprezzamento per la passione, l’impegno e la perseveranza che viene riposta

nell’assolvimento degli incarichi istituzionali. Nel corso dell’intervento il Direttore Marittimo ha

sottolineato l’importanza del Compartimento Marittimo di Manfredonia, che quotidianamente

opera in un contesto territoriale particolarmente complesso, garantendo il proprio personale

supporto.



Dopo il rituale scambio dei crest e la firma sul giornale storico della Capitaneria di Porto, il

Direttore Marittimo ed il Comandante Pepe si sono recati presso il Municipio di Manfredonia

dove hanno avuto un colloquio con il Sindaco di Manfredonia, dott. Domenico La Marca, nel corso

del quale è stata assicurata la piena ed ampia disponibilità da parte dell’Autorità Marittima nel

perseguire gli obiettivi di valorizzazione e tutela dell’ambito costiero e delle attività connesse ai

pubblici usi del mare e del porto.



Le visite istituzionali sono proseguite nella Città di Foggia dove il Contrammiraglio De Carolis ha

incontrato il Presidente della Provincia ed il Prefetto di Foggia.



Gli incontri istituzionali sono stati proficui ai fini di un bilancio delle attività svolte dalla

Capitaneria di porto – Guardia Costiera negli ambiti di competenza e per parlare dei futuri obiettivi

comuni da perseguire.



Le autorità incontrate hanno formulato all’Ammiraglio De Carolis i migliori auguri per

l’importante incarico da poco assunto, ringraziandolo per la reciproca e sinergica collaborazione

istituzionale.



Manfredonia, 10 novembre 2025