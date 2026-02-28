[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Consiglio Comunale di Manfredonia rende omaggio ai quattro agenti protagonisti del salvataggio del 6 gennaio

In apertura dei lavori del Consiglio comunale, ieri abbiamo consegnato gli encomi solenni della Città a Michele Gentile, Assistente Capo Coordinatore, Alberto Cataleta, Assistente Capo Coordinatore , a Cosimo Del Vecchio Agente Scelto e al Sovrintendente Capo Matteo La Torre appartenenti alla Polizia di Stato, alla presenza del Vice Questore Leonardo Cappetta.

Dare un encomio a uomini o donne, impegnate nella garanzia della sicurezza della nostra comunità, vuol dire esprimere vicinanza e riconoscenza a chi con coraggio e senso del dovere testimonia i valori che sono dietro ad una divisa.

I quattro agenti, come abbiamo ascoltato, leggendo la lettera inviata da Sonia, il 6 gennaio scorso hanno salvato dalle fiamme due nostre concittadina, sfondando la porta di un’abitazione, a Siponto, invasa dal fumo e dalle fiamme, domando l’incendio con i mezzi a disposizione e mettendo in salvo una donna in grave pericolo di vita.

Nel corso della consegna abbiamo voluto ringraziare tutte le forze dell ‘ ordine, che operano nel nostro territorio, segnale concreto della presenza dello Stato e della capacità di agire con lucidità nei momenti più critici.

L’Aula consiliare ha accolto gli agenti con un lungo applauso, in un momento di riconoscenza istituzionale che ha voluto fissare negli atti ufficiali della Città un gesto di alto valore umano e professionale