Il concerto bandistico Città di Manfredonia per la Festa Patronale

Redazione27 Agosto 2025
Il Concerto Bandistico Città di Manfredonia – APS vi invita a un doppio appuntamento imperdibile:

📅 Venerdì 29 agosto 2025

📍 Piazza del Popolo – Manfredonia

☀️ Matinée musicale – ore 11:30

🎼 Concerto serale – ore 21:00

Un viaggio tra melodie lirico-sinfoniche e leggere, per vivere insieme l’emozione della musica nel cuore della città.

👉 Non mancate, vi aspettiamo!

