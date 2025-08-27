Eventi ManfredoniaManfredonia
Il concerto bandistico Città di Manfredonia per la Festa Patronale
Il Concerto Bandistico Città di Manfredonia – APS vi invita a un doppio appuntamento imperdibile:
Venerdì 29 agosto 2025
Piazza del Popolo – Manfredonia
Matinée musicale – ore 11:30
Concerto serale – ore 21:00
Un viaggio tra melodie lirico-sinfoniche e leggere, per vivere insieme l’emozione della musica nel cuore della città.
Non mancate, vi aspettiamo!