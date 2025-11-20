[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il comune incontra gli atleti della ASD Manfredonia Corre!

In presenza del Sindaco, del delegato allo sport Nicola Mangano e della Consigliera Paola Leone (anche lei tra i partecipanti alla maratona), abbiamo accolto con orgoglio il presidente e gli atleti dell’ASD Manfredonia Corre, che hanno portato il nome della nostra città alla prestigiosa Maratona di New York 2025.

Le parole del Sindaco: “Questi ragazzi sono un esempio di impegno e determinazione. Portare Manfredonia nel mondo attraverso lo sport è motivo di orgoglio per tutti noi.”

Le parole del Delegato allo Sport Nicola Mangano: “Lo sport è un veicolo straordinario di valori e identità. A nome dell’Amministrazione, grazie per aver rappresentato Manfredonia con il cuore.”

Le parole della Consigliera Paola Leone: “Un’esperienza indimenticabile, condivisa con un gruppo unito e motivato. Correre per Manfredonia tra le strade di New York è stato un onore!”

Complimenti a tutti gli atleti: la vostra corsa è anche la nostra.