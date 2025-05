[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Comune di Manfredonia invita i cittadini a partecipare al sondaggio per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Il Comune di Manfredonia ha avviato un importante percorso partecipativo per la redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), uno strumento fondamentale per rendere la città più accessibile e inclusiva per tutti. 

Per raccogliere le segnalazioni e i suggerimenti dei cittadini, è stato predisposto un questionario online, disponibile al seguente link:

https://www.survio.com/survey/d/P6P5K3A2V7T5J9W0Q

Il sondaggio è rivolto a tutti i residenti e frequentatori della città, con particolare attenzione alle persone con disabilità, agli anziani, ai genitori di bambini piccoli e a chiunque desideri contribuire a migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici e privati di interesse collettivo.

Il questionario permette di segnalare le criticità presenti nei quartieri, valutare l’accessibilità di edifici e servizi, e proporre interventi prioritari per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali.

L’Assessore alla Rigenerazione e Pianificazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto, dichiara:

“Il PEBA rappresenta un obiettivo fondamentale da raggiungere al più presto per una città più equa e accessibile per tutti. Questa è una proposta che non riguarda solo l’abbattimento delle barriere urbane, ma renderà la nostra città più giusta e solidale, favorendo altresì l’integrazione sociale, la sicurezza, il miglioramento della qualità della vita e la mobilità di tutte le cittadine e i cittadini della nostra amata città.”

Il Comune invita tutti a compilare il questionario entro il 30 giugno 2025. I dati raccolti saranno fondamentali per definire le priorità di intervento e costruire una città più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti.