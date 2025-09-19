[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Comune di Manfredonia entra a far parte della Rete delle Città di Carta, l’iniziativa promossa da Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi a base cellulosica – in collaborazione con la Fondazione Symbola.

La rete nasce con l’obiettivo di valorizzare carta e cartone non solo come materiali da riciclare, ma come veri e propri patrimoni culturali, ambientali ed economici dei territori.

L’adesione del Comune di Manfredonia rappresenta un segno concreto dell’impegno verso la sostenibilità, la tutela dell’ambiente e la promozione di buone pratiche di economia circolare.

Il lancio ufficiale della rete si è svolto il 18 settembre 2025 ad Assisi, presso il Sacro Convento, nell’ambito della manifestazione culturale “Il Cortile di Francesco”. L’incontro, intitolato “Giornata Nazionale del Riciclo della Carta: a che punto siamo”, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti, amministratori e del mondo associativo.

> «Essere oggi ad Assisi – ha dichiarato l’Assessora alla Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità energetiche, Mariarita Valentino – significa portare l’esperienza e l’impegno di Manfredonia in una rete nazionale che unisce tradizione, cultura e innovazione. La carta è memoria, identità e futuro: custodisce le nostre storie, alimenta la conoscenza e, attraverso il riciclo, diventa simbolo concreto di economia circolare.

> L’adesione alla Rete delle Città di Carta rafforza la volontà della nostra comunità di migliorare continuamente la qualità della raccolta differenziata e di coinvolgere scuole, famiglie, imprese e associazioni in un percorso condiviso di responsabilità ambientale. Solo con la partecipazione di tutti possiamo trasformare un gesto quotidiano come il conferimento della carta in un atto collettivo di cura per l’ambiente e per le generazioni future».

La Rete delle Città di Carta offrirà ai Comuni aderenti opportunità di visibilità nazionale, momenti di formazione e partecipazione ad iniziative culturali come la Paper Week, la settimana nazionale dedicata al riciclo di carta e cartone.

Con questa scelta, Manfredonia si posiziona tra i Comuni promotori di un modello virtuoso di economia circolare, contribuendo a diffondere buone pratiche e a costruire comunità più consapevoli e responsabili.