IL COMUNE DI MANFREDONIA DIVENTA SOSTENITORE FAI

Con deliberazione di Giunta comunale, la Città di Manfredonia ha aderito al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in qualità di Comune Sostenitore.

Il FAI, nato nel 1975, è una delle più importanti fondazioni italiane impegnate nella tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico del Paese e l’Amministrazione comunale di Manfredonia ha ritenuto che le finalità del FAI siano in piena sintonia con i propri indirizzi in materia di promozione e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa nasce in una città che si dimostra sempre più sensibile al valore storico, culturale e artistico del proprio territorio: “Questa scelta conferma la volontà della nostra Amministrazione di sostenere iniziative che promuovano la valorizzazione del patrimonio storico – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente – e rappresenta un ulteriore passo per rafforzare la nostra identità culturale”.

“Aderire al FAI significa aprirsi a una rete nazionale di valorizzazione che darà maggiore risonanza alle bellezze e alle potenzialità di Manfredonia – aggiunge il sindaco Domenico la Marca – È un impegno che guarda al futuro, alla promozione del territorio e alla consapevolezza del suo valore”.

Un segnale importante che lega cultura e valorizzazione del territorio, in linea con l’impegno dell’Amministrazione comunale a far conoscere e riscoprire le bellezze della città e del suo patrimonio.