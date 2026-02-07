[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Il Comune di Foggia si trasforma, come in altre città, da campo largo a campo santo politico”

Il parlamentare foggiano di Forza Italia Giorgio Lovecchio fa una radiografia della situazione politica di Palazzo di Città evidenziando che quando gli interessi gestionali sovrastano quelli della comunità non resta che gettare la spugna.

“I foggiani hanno atteso più di due anni per vedere tutta un’altra storia, ma oggi troviamo solo inadeguatezza nella gestione della Città ed una confusione generale in un campo largo che rischia di diventare, come avvenuto in altre Città, un campo santo politico. Mi sarei aspettato dall’attuale maggioranza un impegno diverso, una visione chiara sulle cose da fare con una programmazione seria e determinata. Ma ci ritroviamo una desertificazione diffusa, in ogni ambito: economico, sociale, sportivo, culturale. Parlare di fallimento politico è riduttivo. Ma le colpe non sono esclusivamente della Sindaca, che paga la volontà di non accettare le imposizioni di alcuni esponenti politici che evidentemente vogliono condizionare le scelte della Episcopo. Se fossi al posto della Sindaca presenterei subito le dimissioni, facendo comprendere ai partiti di non voler accettare compromessi non condivisi e tutto solo per andare avanti, per restare attaccati alla poltrona. Foggia ha bisogno di una guida esperta, capace, competente. Componenti inesistenti nel campo largo di Palazzo di Città. Ma questo i foggiani lo hanno capito bene”, conclude l’onorevole Lovecchio