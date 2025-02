[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Cerignola vede la B: battuta anche la Turris per 5 a 1

Audace Cerignola no limits: in attesa di capire se la classifica cambierà, la squadra ofantina ha spazzato via la Turris con un netto 5-1 ed è sempre più capolista con 54 punti.

Contesa chiusa già nel primo tempo grazie alle reti di Salvemini, D’Andrea, Achik ed ancora Salvemini.

Nella ripresa gol della bandiera campana di Giannone e Santarcangelo chiude la pratica al minuto 92.