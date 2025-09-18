[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Cerignola attende il Foggia: è già tempo di derby

Il derby di Capitanata di Serie C andrà in scena sabato 20 settembre alle ore 17.30 al Monterisi di Cerignola.

Sarà Maksym Frasynyak, della sezione di Gallarate, a dirigere l’incontro.

Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica, ma a partire favorita sarà la formazione gialloblù che, però, non potrà disporre di Cretella e Cocorocchio, espulsi a Monopoli.