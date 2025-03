[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Centro Sociale Rita Levi Montalcini di Manfredonia continua le sue iniziative culturali periodiche.

Guidato dal suo Presidente Nino Fabrizio, Michele Spinelli ed in collaborazione col Reporter Olistico, Paolo Ciro D’Apolito, si è organizzato un Convegno gratuito aperto alla cittadinanza per sabato 15 Marzo ore 19:00, in via di porta pugliese,4.

Saranno descritte le Biocostellazioni®️ che nascono con Gabriele Policardo dall’applicazione e dalla fusione tra le Cinque Leggi Biologiche + e le nuove Costellazioni Mediali e Spirituali di Bert e Sophie Hellinger. Vedremo insieme i quattro livelli del sintomo: personale, familiare, sistemico e meta livello (o metasintomo).

La prestigiosa relatrice sarà Filomena La Torre, che per la prima volta sarà a Manfredonia per un incontro pubblico. Vi aspettiamo in tanti.