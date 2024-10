Il Catania rimonta il Foggia, crollo del Cerignola

Rimonta del Catania allo Zaccheria in una domenica dal clima pesante per il ricordo dei tre giovani tifosi foggiani morti in un incidente stradale.

Alla doppietta di Tascone rispondono Inglese e Di Gennaro al 93′. Per il Catania anche un rigore fallito.

Crolla l’Audace Cerignola a Trapani: cinquina dei padroni di casa a firma di Silvestri, Bifulco, Fall, Lescano e Celiento; gol della bandiera ofantina di Sainz Maza: termina 5-1.