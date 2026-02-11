Il Carnevale di Manfredonia sul TG Rai Puglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Fervono i preparativi per la 72esima edizione della festa popolare, il tema quest’anno è “L’uomo orchestra”. Attesi nelle strade 1.200 bambini e ragazzi

Il TG Rai Regione ha fatto visita a Manfredonia dove le mani esperte dei maestri cartapestai sipontini lavorano per ultimare i carri allegorici che sfileranno il 15 febbraio. La 72esima edizione del carnevale storico di Manfredonia torna a vestirsi di colori per una festa profondamente radicata nella tradizione cittadina.

Una festa che diventa un momento di incontro, socialità e creatività. Oltre 1.200 bambini e ragazzi degli istituti scolastici animeranno la sfilata delle meraviglie, che affonda le sue radici nella storia e nella tradizione popolare.

Le grandi parate sono in programma domenica 15 febbraio, martedì 17 e sabato 21, mentre un ricco calendario di eventi e spettacoli accompagnerà l’intera manifestazione.

Nel servizio le voci del maestro cartapestaio Nicola Falcone, della vicesindaca Cecilia Simone e del maestro cartapestaio Emiliano Della Torre

GUARDA QUI IL SERVIZIO DELLA RAI