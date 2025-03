[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“IL CARNEVALE DI MANFREDONIA DÀ SPETTACOLO“

Il pubblico ha risposto con entusiasmo alla Gran Parata pomeridiana del Carnevale di Manfredonia, riempiendo le vie della città e confermando la magia di una kermesse che continua a emozionare e unire la comunità. Meraviglie e Gruppi Mascherati hanno sfilato lungo il percorso fra due ali di folla e l’arrivo dei carri allegorici ha incantato grandi e piccini, culminato negli scrosci di applausi che ne hanno accolto l’ingresso in Piazza Marconi, segno della soddisfazione per un ritorno della cartapesta sipontina auspicato, cercato e voluto. E questo fa pensare che si possa tornare per davvero agli antichi fasti della creatività e della manualità artigiana locale che sempre hanno caratterizzato la festa più popolare e inclusiva che c’è. La seconda Gran Parata del Carnevale ha trasformato le strade di Manfredonia in un’esplosione di colori e allegria, residenti e visitatori hanno affollato la città fino a tarda ora, intrattenendosi nel post sfilata in Largo Diomede che si è trasformato “nell’ombelico del mondo” grazie allo show musicale Battito Colorato che ha fatto ballare e cantare i tanti spettatori di ogni età raccolti nella piazza in riva al mare tanto amata da Lucio Dalla.



MARTEDÌ 4 MARZO – LUCIO DALLA DAY & GOLDEN NIGHT

E, felice coincidenza con il Carnevale e il suo claim “Futura!”, sarà proprio l’artista bolognese legatissimo a Manfredonia il protagonista della prima edizione del Lucio Dalla Day promosso e organizzato da Pro Loco Manfredonia, evento destinato a ripetersi negli anni a venire.

Programma della giornata

Ore 09.30 – 24.00 | Chiostro di Palazzo San Domenico

MOSTRA FOTOGRAFICA DEDICATA A LUCIO DALLA

L’ora più dolce – Storia di un legame eterno

Un’opportunità unica per rivivere i momenti che hanno unito l’artista alla nostra terra, attraverso immagini che raccontano la sua storia.

Ore 10.30 | Palazzo dei Celestini – Auditorium C. Serricchio

LUCIO: RICORDI DI UN AMICO TRA LE VIE DI MANFREDONIA

Talk con HER, Felice Sblendorio e Vittoria de Salvia, che racconteranno il legame profondo tra Lucio Dalla e Manfredonia, attraverso aneddoti, ricordi e testimonianze inedite.

Ore 21.00 | Largo Diomede

ASPETTIAMO SENZA AVERE PAURA, DOMANI

Concerto a Lucio Dalla, un tributo appassionato per rivivere la magia della sua musica attraverso i suoi più grandi successi.



Proseguono inoltre gli appuntamenti con i protagonisti delle Grandi Parate e la magia della Golden Night del martedì grasso con le esibizioni di Meraviglie e Gruppi Mascherati con il seguente programma:

Ore 18.00 | Largo Diomede

GOLDEN NIGHT DELLE MERAVIGLIE

Esibizione dinanzi al LUC “Peppino Impastato” (Lungomare N. Sauro 37)

Ore 18.30 | Viale Miramare, La Rotonda – Raduno dei Partecipanti

Ore 19.00 | PARTENZA DELLA GOLDEN NIGHT DEI GRUPPI MASCHERATI

Sfilata dei Gruppi Mascherati con la partecipazione delle Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella. Percorso: Viale Miramare, L.re Nazario Sauro, arrivo in Largo Diomede con esibizione dinanzi al LUC

Spazio alla tradizione e al folclore tipico del Carnevale sipontino con i “Solenni Funerali di Ze Pèppe”, che abitualmente chiudono i festeggiamenti del Carnevale in riva al golfo. Percorso del Corteo: Piazza Marconi, Corso Manfredi, Via del Porto. Inizio alle ore 19.00



Infine, tappa consigliata all’Infopoint Turistico di Piazzetta Mercato per apprezzare vignette e barzellette a tema carnevalesco.

W il Carnevale!

W Manfredonia!

Stay With us