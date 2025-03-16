Il calendario salvezza del girone H di Serie D
Il calendario salvezza del girone H di Serie D
IN MAIUSCOLO LE PARTITE IN CASA
Gravina 33: MANFREDONIA, Francavilla in S, ISCHIA, Fidelis Andria, Costa d’Amalfi, CASARANO, Real Acerrana.
Francavilla 31: Real Acerrana, GRAVINA, Palmese, CASARANO, Martina, FASANO, Brindisi.
Real Acerrana 31: FRANCAVILLA IN S, Nardò, FIDELIS ANDRIA, Manfredonia, ISCHIA, Costa d’Amalfi, GRAVINA.
Ugento 30: Palmese, CASARANO, Brindisi, MARTINA, Fasano, MATERA, Virtus Francavilla.
Manfredonia 26: Gravina, ISCHIA, Casarano, REAL ACERRANA, Palmese, BRINDISI, Martina.
Angri 22: Brindisi, MARTINA, Virtus Francavilla, FASANO, Matera, NOCERINA, Costa d’Amalfi.
Costa d’Amalfi 16: VIRTUS FRANCAVILLA, Fidelis Andria, MATERA, Ischia, GRAVINA, REAL ACERRANA, Angri.
Brindisi 15: ANGRI, Matera, UGENTO, Nocerina, NARDO’, Manfredonia, FRANCAVILLA IN S.