“Il bisogno abitativo” dell’assessore al bilancio del PD al comune di Foggia

Forse riscattare un immobile popolare mentre vive in una casa di proprietà con la sua famiglia non è abbastanza scandaloso per un assessore al bilancio del comune di Foggia, che non riesce ancora ad affrontare una importante crisi abitativa e per la quale più volte è andata alle cronache nazionali?

Forse non è altrettanto grave che lasindaca Maria Ida Episcopo non pensi sia un suo dovere morale, dopo aver fatto una campagna elettorale sventolando il baluardo della legalità, dare spiegazioni alla cittadinanza tutta in merito ad una questione così grave?

Forse non è ancora più triste che questa situazione riguardi Davide Emanuele già segretario cittadino del Partito Democratico, avvocato e collaboratore della cattedra di diritto processuale civile?

Ovviamente sono tutte domande retoriche in attesa che venga fatta luce su tutto questo nel minor tempo possibile. Non possono continuare ad usare una doppia morale in base alla convenienza e all’appartenenza politica.

Daria Cascarano, coordinatrice città di Foggia

Foggia, 19 maggio 2025