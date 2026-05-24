Eventi Manfredonia

Il 29, 30 e 31 maggio la Festa di Maria Santissima Stella del Mare a Manfredonia

Redazione24 Maggio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa di Maria Santissima Stella del mare a Manfredonia

Con la partecipazione del Cardinale GUALTIERO BASSETTI

2026

29 / 30 / 31 MAGGIO

P R O G R A M M A

Festa Santa Maria Stella Maris 2026

con il ricordo dell’anniversario di Fondazione della Parrocchia e dell’Ordinazione Sacerdotale del Parroco don Alessandro Gambuto presenzia i festeggiamenti Sua Eminenza Rev.ma Signor Cardinale

GUALTIERO BASSETTI

• Dal 22 al 30 maggio novena in preparazione alla festa predicata dai Sacerdoti della diocesi.

29 MAGGIO

ore 19.30 Sul piazzale della Chiesa (zona sagrato) Spettacolo Folk del Gruppo Popolare “I ZAMBITTE” ad opera degli alunni delle scuole medie di San Giovanni Rotondo.

30 MAGGIO

ore 18.30 Messa Vigiliare.

31 MAGGIO DIES FESTUS

ore 09.30 e 11.30 Sante Messe domenicali mattutine.

ore 17.30 Giro della Banda Cittadina Città di Manfredonia per le strade del quartiere.

ore 18.30 Accoglienza dell’E.mo Card. Bassetti sul piazzale della Parrocchia.

ore 19.30 Santa Messa solenne in onore di Maria Santissima Stella del mare presieduta dal Cardinale.

ore 20.15 FIACCOLATA MARIANA con il seguente itinerario: Chiesa Stella Maris, Via del Porto, Lungomare N. Sauro, Piazzale Ferri qui l’icona della Vergine sostando difronte alla spiaggia riceverà il saluto con i fuochi pirotecnici della ditta NUOVA PIROTECNICA di ROSSELLA DI BARI Manfredonia.

• Terminati i fuochi, la fiaccolata riprenderà il cammino per il Lungomare, all’altezza della Lega Navale, imboccherà Via Alessandro Volta, poi Via San Giovanni Bosco, Corso Manfredi fino a Larghetto Don Antonio Ricucci dove sul sagrato della Chiesa Stella Maris avverrà l’atto di consacrazione a Maria SS. Stella del Mare con i saluti e la benedizione alla città da parte del Card. Bassetti.

ore 21.30 Sul sagrato della Chiesa Concerto della Band locale IDEA.

tenuta santa lucia
Redazione24 Maggio 2026