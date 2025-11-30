[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 27 dicembre il Presepe Vivente di Motta Montecorvino

L’Associazione Passio Christi di Motta Montecorvino (FG) presenta un evento unico e suggestivo: un percorso e una sagra itinerante tra le rustiche vie del borgo, dove prenderanno vita scene e momenti che rievocano l’atmosfera autentica del presepe vivente e della storia locale.

L’evento si terrà sabato 27 dicembre.

Durante il percorso, i visitatori potranno immergersi in un viaggio nel tempo e degustare sapori genuini grazie alla sagra enogastronomica itinerante, con piatti tipici, prodotti caserecci e specialità del territorio. Un’esperienza che unisce cultura, tradizione e gusto, pensata per valorizzare il borgo e coinvolgere visitatori di ogni età.