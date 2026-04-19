Il 25 aprile il Rally della Pace a Monte Sant’Angelo

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“VERSO L’ALTO… E OLTRE”, SABATO 25 APRILE IL 50^ RALLY DELLA PACE A MONTE SANT’ANGELO

Monte Sant’Angelo si prepara ad accogliere il 50° Rally della Pace, un appuntamento che unisce fede e comunità.

Sabato 25 aprile 2026 la nostra città sarà il punto di incontro di giovani, famiglie e associazioni per una giornata di condivisione, riflessione e gioia, promossa dall’ Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo e patrocinata dal Comune di Monte Sant’Angelo.

Un cammino che parte dalla marcia della pace e arriva fino ai momenti di festa, tra giochi, musica e relazioni: perché la pace si costruisce insieme, passo dopo passo.

Il programma