[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 23 giugno ricorre il 350° anniversario della consacrazione della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto

L’appello del rettore Don Carmine Rinaldi: chiunque può contribuisca all’acquisto di banchi nuovi che i vecchi sono vetusti e tarlati.

La famosa e bellissima basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto è quella nella quale, in passato, ha albergato l’icona della Santissima Madonna di Siponto, venerata da sempre dai sipontini. Meta di pellegrini e visitatori per la sua straordinaria bellezza artistica, grazie al rettore Don Carmine Rinaldi sta subendo un riordino generale per restituire la basilica con la suggestiva cripta sottostante al suo antico splendore. È necessario sostituire i vecchi ed ormai tarlati banchi da preghiera con dei nuovi, oltre a rimettere a posto l’impianto elettrico e rendere funzionante la campana del 700′ posta sul campanile. Chiunque voglia contribuire può rivolgersi a Don Carmine Rinaldi al seguente numero di telefono: +39 349 890 2901