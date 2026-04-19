Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 22 aprile Job Day con 25 imprese, oltre 60 profili ricercati e più di 130 opportunità

Si terrà martedì 22 aprile a Manfredonia il “Manfredonia Job Day”, promosso dal Comune di Manfredonia in collaborazione con il Centro per l’impiego di Manfredonia – ARPAL Puglia, con il coinvolgimento della Camera di Commercio di Foggia, Confcommercio Foggia, Confindustria Foggia e Confartigianato Foggia, come momento concreto di incontro tra imprese, cittadini e persone in cerca di occupazione.

L’iniziativa è un appuntamento importante per il territorio, capace di mettere in relazione il sistema produttivo locale con chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative. Lo Spazio Recruiting, curato da ARPAL Puglia, vedrà la presenza di circa 25 imprese, con oltre 60 profili professionali ricercati e più di 130 posizioni disponibili.

Inoltre, per la prima volta in questa tipologia di eventi, ci sarà la possibilità di iscriversi alle “Liste di Disponibilità”, elenchi sempre attivi a disposizione delle aziende in cerca di personale

“I recruiting day – in collaborazione con enti locali e associazioni di categoria – rappresentano occasioni preziose per rispondere ai fabbisogni occupazionali delle imprese pugliesi”, dichiara il direttore di ARPAL Puglia, Gianluca Budano. “L’evento di Manfredonia si caratterizza anche per la sperimentazione delle liste di disponibilità, con l’obiettivo di rendere più tempestivo ed efficace l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro”.

Accanto alla fase di recruiting, il Job Day darà spazio anche all’orientamento e alla formazione, con la partecipazione degli ITS (Turismo, Mobilità e Logistica, Energy, Agroalimentare e Apulia Digital Maker) e del progetto FARE Orientamento, nell’ambito del programma regionale Punti Cardinali.

Nel corso della giornata è previsto anche un focus dedicato all’intelligenza artificiale, per approfondire l’impatto delle nuove tecnologie sul lavoro e sulle competenze richieste.

“Il lavoro resta una delle priorità più importanti per un’amministrazione che vuole costruire opportunità vere e dare risposte concrete alla comunità”, dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico, Matteo Gentile. “Con questa seconda edizione del Job Day vogliamo rafforzare un percorso di collaborazione istituzionale che mette al centro le persone, le imprese e il futuro del territorio. Creare occasioni di incontro tra domanda e offerta, investire sull’orientamento e sulla formazione significa contribuire in modo serio alla crescita della città”.

“Il Manfredonia Job Day rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il tema del lavoro e delle opportunità per i nostri cittadini,” dichiara il Sindaco Domenico la Marca. “Mettere in rete istituzioni, imprese e sistema formativo significa costruire un futuro più solido per il territorio, offrendo occasioni reali soprattutto ai giovani e a chi è in cerca di nuova occupazione.”

Il Job Day punta così a consolidare una rete territoriale tra istituzioni, imprese e sistema della formazione, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e occasioni reali a chi cerca lavoro e a chi investe nel territorio.