Il 20 settembre Vieste diventa il palcoscenico perfetto per una serata da sogno e celebrare la fine dell’estate. Immagina un borgo medievale che si trasforma in un elegante salotto a cielo aperto, dove i calici di vino bianco e bollicine scivolano tra le mani, accompagnati da musica soffusa e sapori autentici. Partecipa a Borgo in Bianco, un evento unico organizzato dal Comune di Vieste, con il supporto di AIS Foggia, MEB Import e l’Associazione Centro Storico Vieste, per vivere un’esperienza che celebra il gusto, la bellezza e la convivialità.

🎟️ Ticket unico: €15 Cosa comprende? ✅ 4 degustazioni di vino ✅ Sacca porta calice ✅ Calice in omaggio se rispetti il dress code bianco Acquistalo su www.borgoinbiancovieste.it