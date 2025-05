[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL 20 MAGGIO AL VIA LA CALL FOR IDEAS DEL CONTEST TRAN-SPORT

Il 20 maggio prenderà il via il contest Tran-Sport, una delle azioni del progetto promosso da Uisp Aps e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Art.72 del DL 3 luglio 2017, Annualità 2023. Il contest è aperto a tutti, soci e non soci UISP.

A partire dalle ore 12.00 del 20 maggio 2025 saranno disponibili sul website UISP (https://www.uisp.it/nazionale/pagina/contest-transport) il formulario di cortesia e il form per candidarsi e partecipare alla selezione delle idee imprenditoriali e/o professionali. Ricordiamo che le migliori saranno trasformate in progetti d’impresa o di professioni, attraverso un processo di tutoring e coaching gratuiti affidato ad esperti. Ai migliori 3 progetti scelti nel corso di un evento finale denominato “Pitching Day” sarà assegnato un “premio” in denaro da poter utilizzare per l’avvio della propria attività.

Il contest punta a valorizzare lo sport e la transizione sportiva come leve per promuovere l’”imprenditività”, incentivando la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, lo sviluppo di nuove professionalità e un generale aumento delle opportunità di lavoro. In questo quadro, lo sport è riconosciuto come risorsa strategica per affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche, contribuendo alla costruzione di comunità più resilienti, inclusive e sostenibili.

L’azione prevede la realizzazione di un servizio di “incubazione di idee” per promuovere lo sviluppo di nuove professioni e imprenditorialità sportive che mirino a trovare soluzioni ai problemi ed ai bisogni in riferimento al terzo settore sportivo, trasformando idee o soluzioni coerenti con la Strategia TranSport in iniziative di auto-imprenditorialità ed auto-impiego.

Il contest verrà presentato oggi, martedì 20 maggio dalle 17:00 alle 18:00, in un webinar organizzato dall’Uisp nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile promosso dall’Asvis-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L’appuntamento dell’Asvis propone ogni anno una rassegna di idee, proposte, progetti che si impegnano a concretizzare i principi alla base dell’Agenda 2030: lo sport sociale e per tutti Uisp sarà presente con la sua proposta di transizione sportiva, attraverso il progetto Tran-Sport.

L’incontro on line, sarà trasmesso in diretta sul sito Uisp, sulla pagina Facebook di Uisp Nazionale e sul canale You Tube dalle 17:00 alle 18:00. Link: Uisp Nazionale oppure sul canale You Tube: https://www.youtube.com/user/UispNazionale