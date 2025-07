Il 10° anniversario dello Sport Summer Camp, un record per la città!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Traguardo importante per la ssd Atletica Manfredonia, che quest anno festeggia ben 10 anni di attività nel settore riguardante il campo estivo ( sport summer camp). Un record per la città, lo Sport Summer camp diventa il campo estivo più longevo. Lo staff e tutti ringraziano per la fiducia di questi anni sperando di fare sempre meglio. Auguri ssd atletica e buon sport summer camp!

Per maggiori informazioni o prenotare il tuo posto, contattare il numero 339.4863497 (Lello) anche su whatsapp.