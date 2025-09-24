Ignazio Boschetto: prima foto col figlio Gabriele

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ignazio Boschetto ha condiviso la prima immagine del figlio Gabriele, nato da pochi settimane da Michelle Bertolini.

La foto di Ignazio Boschetto con Gabriele

Nella foto in bianco e nero, il tenore dorme accanto al piccolo, nascosto parzialmente da un’emoji, accompagnato dalla didascalia: “L’emozione più grande della mia vita”. La nascita era stata annunciata a aprile, quando la coppia aveva svelato la curiosità sul sesso del nascituro, inizialmente pensavano a una femmina, Bianca, ma la gioia è arrivata inaspettata con un dolce maschietto.

Ignazio e Michelle, modella italo-venezuelana, si sono sposati di recente, con una cerimonia civile a San Lazzaro di Savena e una seconda a Villa Sola Cabiati sul Lago di Como, dopo aver iniziato la loro storia in Ungheria, durante un evento per fan a Budapest.