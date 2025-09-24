Ignazio Boschetto: prima foto col figlio Gabriele
Ignazio Boschetto ha condiviso la prima immagine del figlio Gabriele, nato da pochi settimane da Michelle Bertolini.
Ignazio Boschetto ha condiviso la prima immagine del figlio Gabriele, nato da pochi settimane da Michelle Bertolini.
La foto di Ignazio Boschetto con Gabriele
Nella foto in bianco e nero, il tenore dorme accanto al piccolo, nascosto parzialmente da un’emoji, accompagnato dalla didascalia: “L’emozione più grande della mia vita”. La nascita era stata annunciata a aprile, quando la coppia aveva svelato la curiosità sul sesso del nascituro, inizialmente pensavano a una femmina, Bianca, ma la gioia è arrivata inaspettata con un dolce maschietto.
Ignazio e Michelle, modella italo-venezuelana, si sono sposati di recente, con una cerimonia civile a San Lazzaro di Savena e una seconda a Villa Sola Cabiati sul Lago di Como, dopo aver iniziato la loro storia in Ungheria, durante un evento per fan a Budapest.