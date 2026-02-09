Manfredonia

Identità e territorio: il nuovo menù del Santè, il ristorante del Maiorano Boutique Hotel di Manfredonia

Redazione9 Febbraio 2026
Le tradizioni sipontine si riconoscono nella semplicità dei gesti, nel rispetto per ciò che il territorio offre e nel rapporto autentico con il mare e con la terra.

Attraverso una serie di contenuti video, il Maiorano ha scelto di dare voce a chi questo territorio lo vive davvero. Racconti sinceri che parlano di appartenenza, identità e consapevolezza, restituendo alla cucina il suo significato più profondo.

È da questo ascolto che prende forma il nuovo menù: una cucina che interpreta le tradizioni sipontine con una sensibilità contemporanea, valorizzando la materia prima e il tempo.

“Perché, prima di essere una proposta gastronomica, la nostra cucina è una storia. E ogni storia merita di essere raccontata come una volta”.

Il nuovo menù sarà disponibile dal 16 febbraio.

📍 Viale Eunostides, 20 | Manfredonia (FG)
Il ristorante è aperto anche al pubblico esterno

