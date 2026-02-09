Identità e territorio: il nuovo menù del Santè, il ristorante del Maiorano Boutique Hotel di Manfredonia
Le tradizioni sipontine si riconoscono nella semplicità dei gesti, nel rispetto per ciò che il territorio offre e nel rapporto autentico con il mare e con la terra.
Attraverso una serie di contenuti video, il Maiorano ha scelto di dare voce a chi questo territorio lo vive davvero. Racconti sinceri che parlano di appartenenza, identità e consapevolezza, restituendo alla cucina il suo significato più profondo.
È da questo ascolto che prende forma il nuovo menù: una cucina che interpreta le tradizioni sipontine con una sensibilità contemporanea, valorizzando la materia prima e il tempo.
“Perché, prima di essere una proposta gastronomica, la nostra cucina è una storia. E ogni storia merita di essere raccontata come una volta”.
Il nuovo menù sarà disponibile dal 16 febbraio.
📍 Viale Eunostides, 20 | Manfredonia (FG)
Il ristorante è aperto anche al pubblico esterno