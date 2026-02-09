[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I volontari della Croce Rossa Italiana di Manfredonia alle Olimpiadi di Milano Cortina

Manfredonia – Due giovani volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Manfredonia, Marco Di Vito e Lucia Iaccarino, hanno iniziato oggi la loro avventura alle Olimpiadi di Milano Cortina.

I due ragazzi, dopo settimane di preparazione e studio, sono pronti a mettere in pratica le loro competenze e a rappresentare la loro organizzazione su un palcoscenico internazionale.

“Marco e Lucia si sono preparati intensamente in questi giorni per affrontare al meglio l’avventura che li attende”, ha dichiarato il presidente del comitato, Andrea Nobile. “Siamo orgogliosi di vedere i nostri volontari rappresentare il Comitato in un evento così importante come le Olimpiadi.

La loro preparazione e il loro impegno sono stati fondamentali per raggiungere questo traguardo”.

Il comitato vuole anche ringraziare gli autisti dell’unità territoriale di San Giovanni Rotondo, Michael e Liborio, per aver accompagnato stamattina Marco e Lucia a Bari, dove hanno preso l’aereo per raggiungere Milano Cortina.

“Un ringraziamento particolare va a Michael e Liborio per aver fatto le ore piccole e aver assicurato che i nostri volontari arrivassero in tempo per il loro volo”, ha aggiunto il presidente Nobile.

Marco e Lucia saranno impegnati in diverse attività di supporto e assistenza durante le Olimpiadi, mettendo a disposizione le loro competenze e la loro passione per il volontariato.