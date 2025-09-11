I triatleti Valerio Di Mauro e Michele Prencipe partecipano domenica alla IronMan World Championship di Nizza
Valerio Di Mauro e Michele Prencipe, triatleti, il primo di Mattinata ed il secondo di Manfredonia, hanno completato con successo l’Ironman di Nizza il 29 giugno 2025, qualificandosi così al Campionato del Mondo di Ironman, una delle competizioni più prestigiose nel mondo del triathlon endurance.
Entrambi voleranno a Nizza, dove domenica, daranno lustro alla capitanata intera, partecipando alla Ironman World Championship di Nizza, una gara massacrante, nella quale occorre avere muscoli e cuore di ferro oltre che una grande concentrazione e determinazione mentale.
Tre le gare consecutive. Prima quella di nuoto, per una distanza di 3,8 km, poi quella in bici con la percorrenza di 180km con un dislivello di 2,2 km ed infine la maratona di km 42,200. Entrambi gli atleti gareggiano per l’Asd Triathlon di Manfredonia che annovera tra le sue file oltre 50 praticanti di questo sport faticoso e straordinario.
La vostra partecipazione è orgoglio per il nostro territorio. Ad Maiora.