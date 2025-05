[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I SERVIZI SOCIALI TI SCRIVONO SU WHATSAPP: È NATO INFOWELFARE MANFREDONIA



Un nuovo canale informativo, semplice, gratuito e immediato, è ora a disposizione di tutte le cittadine e i cittadini. Il Comune di Manfredonia ha attivato il servizio “InfoWelfare Manfredonia” tramite WhatsApp, con l’obiettivo di rendere più veloce e diretta la comunicazione sui servizi di welfare, aggiornando la popolazione su scadenze, avvisi, iniziative rivolte alle famiglie, agli anziani, alle persone con disabilità e a tutti gli ambiti seguiti dai Servizi Sociali.



“Abbiamo voluto creare un canale diretto con la cittadinanza – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente – perché sappiamo quanto sia importante, soprattutto per chi vive condizioni di fragilità, ricevere in tempo reale informazioni chiare e accessibili. Con questo servizio sarà più facile restare aggiornati su bandi, contributi, attività e novità”.



Il servizio funziona in modalità unidirezionale: l’Ente potrà inviare messaggi testuali, immagini e documenti informativi, ma non saranno consentite risposte, chiamate o comunicazioni in entrata. Si tratta di un canale esclusivamente informativo, che si affianca ai tradizionali mezzi ufficiali del Comune.

Per attivarlo basta salvare il numero 350.993.5638 nella rubrica del proprio telefono e inviare un messaggio WhatsApp con scritto “Attiva”. La disattivazione è altrettanto semplice: è sufficiente inviare il messaggio “Disattiva”.



“L’accesso ai servizi parte dalla conoscenza – continua l’Assessora Valente – e se riusciamo a portare questa conoscenza direttamente sul telefono delle persone, abbattiamo molte barriere. È un piccolo passo, ma concreto, verso un welfare più vicino e più umano”.



Il servizio è completamente gratuito per gli utenti e funziona nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. Le informazioni diffuse non sostituiscono i canali ufficiali né le procedure amministrative, ma li rafforzano, rendendo il Comune ancora più vicino ai bisogni delle persone.



“Ogni strumento che rende i servizi più accessibili rappresenta un passo avanti nella direzione giusta. L’impegno profuso per le fasce più deboli non è solo una priorità amministrativa, ma un dovere etico: costruire una comunità più giusta e solidale significa prima di tutto non lasciare indietro nessuno”, conclude Maria Teresa Valente.