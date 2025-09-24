I Pooh a Vieste per le riprese del film di Pio e Amedeo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo quanto riporta GarganoTV, da ieri i mitici “Pooh” sono a Vieste per prendere parte alle riprese finali del film “Oi vita mia” di Pio e Amedeo.

I “Pooh”, ospiti dell’hotel “I Melograni”, gireranno nelle prossime ore alcune scene presso la casa di riposo “Gesù e Maria”, in via Sante Naccarati”, che già la primavera-estate scorse è stata location tra le principali del film, prodotto dalla società “Our Films Spa”, con sede in Roma, e che ha coinvolto, direttamente cittadini viestani e garganici come comparse, figuranti, aiutanti, catering, ecc.. Il film ha visto la partecipazione anche del “nonno d’Italia”, Lino Banfi, oltre a Luca Argentero ed altri attori. Ed ora anche la partecipazione dei “Pooh” ad impreziosire ulteriormente il cast.