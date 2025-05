I nomi dell’edizione 2025 del Carpino in Folk

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dieci gli eventi musicali per l’edizione 2025 del CARPINO IN FOLK. Tra i nomi

ENZO GRAGNANIELLO, CANTORI DI CARPINO, ARS NOVA NAPOLI & DANIELE SEPE, ALBOROSIE & SHENGEN CLAN, BANDADRIATICA, la COMPAGNIA POPOLARE SALENTINA. E poi FIOR DI VELLUTO, DUO POPOLARE e SOLISTI DI MONTEMARANO

Suoni e Colori del Sud per l’edizione 2025 del Carpino in Folk. Definito dal direttore artistico Antonio Pizzarelli il roster di artisti che animerà l’evento musicale più atteso dell’estate garganica, quest’anno dedicata allo sviluppo sostenibile ed ecosistema. Dieci appuntamenti per celebrare la musica popolare, i suoi artisti e un Territorio da sempre luogo ancestrale per questo ambito culturale.

“Come al solito – spiega il direttore artistico Pizzarelli – abbiamo cercato di coinvolgere varie sfaccettature della musica popolare, progetti ormai consolidati ma anche nuovi percorsi, quanto basta per dare vita a confronti e scambi culturali nel nome dell’arte. Carpino in Folk è una rassegna ormai assurta al ruolo di agorà culturale della Puglia grazie anche alla eredità dei patriarchi di questo genere musicale e di chi ora ne persegue gli intenti”. Il CARPINO IN FOLK si svolgerà dal 6 al 10 agosto 2025 con un programma che sarà presto delineato e diffuso.

Questa la squadra di artisti individuata dal direttore artistico Pizzarelli. Riflettori puntati sui CANTORI DI CARPINO, testimonial per eccellenza della musica popolare garganica, ENZO GRAGNANIELLO, BANDADRIATICA, la COMPAGNIA POPOLARE SALENTINA (presente con un progetto speciale per il Carpino in Folk), ARS NOVA NAPOLI eil grande sassofonista e compositore napoletano DANIELE SEPE, il DUO CARMINE PADULA – ANTONIO PIZZARELLI, il fuoriclasse del reggae mondiale ALBOROSIE & SHENGEN CLAN, e anche FIOR DI VELLUTO, il DUO POPOLARE e I SOLISTI DI MONTEMARANO protagonisti al Parco Baden Powell il 7 agosto. Per l’occasione Padula, con Pizzarelli, presenterà il brano da lui composto destinato a essere la colonna sonora di questa edizione del Festival, un vero e proprio prologo della istituzione dell’Orchestra Popolare del Carpino in Folk prevista a settembre. In moto anche la macchina organizzativa della Rassegna. Tanti gli eventi collaterali in cantiere, dalla musica alla promozione territoriale su cui si sta facendo leva. Insomma, l’edizione 2025 del CARPINO IN FOLK promette davvero scintille.