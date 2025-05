[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I nomi delle prime campionesse partecipanti al Queen of the beach di Vieste

Valentina Diouf, Federica Carletti, Beatrice Parrocchiale e Vittoria Prandi sono le prima 4 campionesse del campionato italiano pallavolo serie A che parteciperanno al Queen of the beach serie A a Vieste il prossimo 20 e 21 giugno.

L’evento voluto fortemente dall’amministrazione comunale con in primis l’assessore

allo sport Gaetano Desimio è organizzata dalla Asd King of the beach. Alla beach arena sul Lidio Cristalda saranno presenti 12 atlete che hanno disputato il campionato di serie a di pallavolo e si giocheranno nel torneo di beach volley la corona di regina della spiaggia. Gli organizzatori hanno comunicato i nomi delle prime quattro partecipanti.

Sarà presente Valentina Diouf, atleta globetrotter, che ha giocato 14 campionati di serie A in Italia, Polonia, Francia, Corea del Sud, Indonesia, Brasile, ha vinto un campionato polacco, una supercoppa italiana, un campionato paulista Ricco il suo palmares con la nazionale italiana dove troviamo quattro medaglie d’oro, il campionato mondiale under 20 nel 2011, due vittorie al campionato europeo nel 2009 con l’under 18 e l’anno successivo con l’under 19, poi la vittoria nei giochi del Mediterraneo nel 2013.

Beatrice Parrocchiale gioca nella Savino del Bene Scandicci. Al suo attivo c’è una medaglia d’argento, poche settimane fa, in Champions League, poi ha partecipato a 13 campionati di serie A1, con una vittoria nella Coppa Cev ed una coppa Italia di A2. Con la nazionale ha vinto un titolo europeo, un argento mondiale ed un argento al World Gran Prix.

Altra atleta che sarà presente al Lido Cristalda sarà Vittoria Prandi. La palleggiatrice gioca in A2 a Trento. Ha disputato 8 campionati di A1, nel 2024 con la Vero Volley Milano è stata vicecampione italiana, europea ed argento al mondiale per club.

A Vieste sarà presente anche la 25 enne messinese Federica Carletti. Gioca in serie A1 con la Megabox Vallefoglia, gli ultimi 4 anni ha sempre giocato in serie A1con Pinerlo, Busto Arsizio, Chieri e Vallefoglia.

Queste sono le prime quattro partecipanti alla conquista del Queen of the beach. Nei prossimi giorni gli organizzatori comunicheranno i nomi delle altre giocatrici. Sicuramente lo spettacolo sarà assicurato soprattutto per via della formula del tute contro tutte quindi, in campo, impossibile fare calcoli e fare pronostici. Il 20 e 21 giugno la Perla del Gargano sarà il centro della pallavolo e del beach volley italiano con la presenza, oltre delle campionesse del campionato indoor che si cimenteranno sulla sabbia, anche degli ospiti come Andrea Zorzi, Consuelo Mangifesta, Francesca Piccinini e Valerio Vermiglio che saranno protagonisti dell’incontro di cultura sportiva ispirato proprio da uno di loro “Che vinca il Migliore, ma chi vince e’ il Migliore?” che si svolgerà presso l’anfiteatro “nobile” di Vieste alle ore 21.00 del sabato 21 giugno.

L’iniziativa parallela alla manifestazione sportiva è stata fortemente voluta e supportata dall’amministrazione comunale per rafforzare ulteriormente la già importante immagine di Vieste una delle capitali italiane del turismo per qualità della ricettività, ospitalità ed accoglienza e luoghi da cartolina.