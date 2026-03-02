[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“I mercatini abusivi nel quartiere Ferrovia sono finiti”: falso, ecco l’ennesima segnalazione



C’è una frase che continua a circolare da mesi, ripetuta con leggerezza ogni volta che qualcuno prova a raccontare cosa accade davvero nel Quartiere Ferrovia: “Da quando c’è il presidio mercatini abusivi sono finiti”.

Oggi, purtroppo, dobbiamo ribadirlo con chiarezza: è falso. E non lo diciamo per polemica, né per sminuire il lavoro di chi è in divisa. Lo diciamo perché la realtà – quella che i residenti vedono ogni giorno sotto casa – racconta altro.

Oggi 1° marzo è arrivata una segnalazione in tempo reale: via Monfalcone, ore 19:30. Il mercatino abusivo sarebbe nuovamente presente, con le solite dinamiche che i residenti descrivono da tempo: bancarelle improvvisate, cianfrusaglie, merce di provenienza dubbia, occupazione degli spazi pubblici e quel senso di “terra di nessuno” che torna appena la pattuglia stacca e appena cala l’attenzione.

Il punto è semplice: un presidio statico dei vigili, legato ai turni, non può bastare se dall’altra parte non c’è un’azione costante, dinamica, con controlli mirati e – soprattutto – provvedimenti efficaci. Perché se ci si limita ad allontanare le persone, senza sequestri o interventi risolutivi, il risultato è quasi sempre lo stesso: dopo un’ora, dopo un giorno, dopo una settimana, tutto ricomincia.

Ecco perché invitiamo tutti a non credere alle frasi ad effetto e ai “tutto risolto” raccontati. La misura del successo non la danno i comunicati: la danno i residenti. E se alle 19:30 un cittadino segnala ancora un mercatino abusivo in via Monfalcone, significa che il problema non è affatto chiuso.

Noi continueremo a fare quello che facciamo da anni: raccogliere segnalazioni, documentare, trasmettere alle autorità competenti e pretendere risposte. Non per attaccare qualcuno, ma perché la legalità e il decoro non possono essere a intermittenza.