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“I gestori dei lidi non possono vietare ai clienti l’introduzione di cibo e bevande dall’esterno”, lo dice l’Ordinanza Balneare

“Chiarito inoltre che i gestori dei lidi non possono vietare ai clienti l’introduzione di cibo e bevande dall’esterno, ma è imprescindibile il rispetto del divieto dell’uso della plastica monouso sulle spiagge, divieto che la Puglia ha introdotto come prima regione italiana già dal 2019. In spiaggia quindi solo piatti, bicchieri, posate, cannucce, in materiale biodegradabile e compostabile se monouso”. Lo dice chiaramente l’Ordinanza Balnerare Pugliese del 2026.

Piemontese ha chiarito che “Abbiamo confermato il concetto che il mare è un bene di tutti e per tutti. Quindi non si può vietare l’accesso ai lidi per raggiungere il mare e si deve garantire ai disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Del resto la Regione ha elargito diversi contributi ai Comuni per l’accessibilità alle spiagge. E poiché il nostro mare è il più pulito e il più bello d’Italia abbiamo ribadito il divieto della plastica monouso a meno che non sia compostabile. Dobbiamo tutelare e salvaguardare l’ambiente costiero da ogni forma di inquinamento, anche quello dell’aria ed è per questo che chiediamo ai fruitori dei lidi di non fumare.”