Attualità ItaliaAttualità Manfredonia
I funerali di Alessandra Facchiano domani nel suo paese natale
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
I funerali di Alessandra Facchiano domani nel suo paese natale
Si terrà domani, a Foiano del Val Fortore (BN), il rito funebre di Alessandra Facchiano, tragicamente scomparsa a Manfredonia ieri all’età di 37 anni.
I funerali avranno luogo presso la Chiesa SS. Rosario alle ore 14.30, mentre la salma giungerà nel suo paese natio in serata presso la Chiesa Madonna della Libera.