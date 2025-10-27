Attualità ItaliaAttualità Manfredonia

I funerali di Alessandra Facchiano domani nel suo paese natale

Redazione27 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I funerali di Alessandra Facchiano domani nel suo paese natale

Si terrà domani, a Foiano del Val Fortore (BN), il rito funebre di Alessandra Facchiano, tragicamente scomparsa a Manfredonia ieri all’età di 37 anni.

I funerali avranno luogo presso la Chiesa SS. Rosario alle ore 14.30, mentre la salma giungerà nel suo paese natio in serata presso la Chiesa Madonna della Libera.

Redazione27 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©