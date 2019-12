I film imperdibili del 2020

1 GENNAIO TOLO TOLO



Checco Zalone prova a superare se stesso.

Commedia, Italia 2020. Uscita 1 gennaio 2020.

Un film di Checco Zalone. Con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik.





È difficile essere Checco Zalone se ogni volta sei chiamato a battere te stesso. L’attore dopo i successi di Cado dalle nubi (2009), Che bella giornata (2011), Sole a catinelle (2013), Quo vado? (2016) con cui ha complessivamente incassato in Italia circa 170 milioni di euro, torna al cinema il primo gennaio del 2020 con Tolo Tolo. Probabilmente non sarà un film ‘imperdibile’ ma il nuovo progetto del comico barese è sicuramente uno degli eventi più attesi dell’anno. La curiosità aumenta se pensiamo che questa è anche la prima prova da regista di Zalone che nelle sue precedenti opere aveva lasciato l’incarico al fidato Gennaro Nunziante.

9 GENNAIO HAMMAMET

Amelio mette in scena gli ultimi giorni di Bettino Craxi.

Biografico, Drammatico – Italia 2020. Uscita 9 gennaio 2020.

Un film di Gianni Amelio. Con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Alberto Paradossi.





Gianni Amelio con Hammamet affronta un tema difficile come gli ultimi anni del leader politico Bettino Craxi, fuggito dall’Italia perché coinvolto nelle inchieste legate a “Mani Pulite” e rifugiatosi appunto nella località tunisina (dove morì il 19 gennaio del 2000). A interpretare l’ex Presidente del Consiglio e segretario del partito Socialista uno straordinario Pierfrancesco Favino capace, come hanno già mostrato le immagini dal set, di un’incredibile trasformazione fisica tanto da mostrare una sconcertante somiglianza con lui.

30 GENNAIO DOLITTLE

Il dottor Dolittle torna sul grande schermo.

Commedia, USA 2020. Uscita 30 gennaio 2020.

Un film di Stephen Gaghan. Con Robert Downey Jr., Tom Holland, John Cena, Marion Cotillard, Ralph Fiennes.





Del personaggio letterario si sono perse le tracce, ma al cinema il dottor Dolittle continua ad avere grande fortuna. Così ecco una nuova versione delle avventure dell’eccentrico veterinario capace di parlare con gli animali e capirne i numerosi linguaggi – questa volta interpretato da Robert Downey jr. – tratto dai racconti per l’infanzia firmati da Hugh Lofting. Nel film, intitolato semplicemente Dolittle (in origine doveva essere Il viaggio del dottor Dolittle), il medico deve lasciare la sua villa dove si è trincerato per affrontare un viaggio pericoloso alla ricerca di una cura per la regina Vittoria gravemente ammalata. Al cinema Dolittle ha avuto per due film il volto di Eddie Murphy (con altri tre sequel incentrati su Maya Dolittle, sua figlia). Ma è rimasto storico come precedente il film Il favoloso dottor Dolittle con Rex Harrison per le difficoltà a gestire sul set oltre 1200 animali.

5 MARZO ONWARD – OLTRE LA MAGIA

La pixar inventa un nuovo suggestivo universo.

Animazione, Commedia – USA 2020. Uscita 5 marzo 2020.

Un film di Dan Scanlon. Con Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer.





Ultima fatica della Pixar, Onward è la storia di due fratelli, Ian e Barley Lightfoot, che decidono di partire insieme per un lungo viaggio. Fin qui niente di strano, ma è solo apparenza: i due ragazzi sono infatti due elfi e l’obiettivo della loro ricerca è capire se, nel loro mondo, esiste ancora un minimo di magia, con la speranza di poterla sfruttare per rivedere un’ultima volta il loro papà. Il loro mondo, visto il progressivo sparimento dell’elemento magico, ha finito per diventare identico al nostro, con la tecnologia a farla da padrone, gli smartphone e tutto il resto. L’unica differenza è che non ci sono esseri umani ma, appunto, elfi, gnomi, unicorni e chi più ne ha più ne metta.

26 MARZO – MULAN

Una giovane donna senza paura rischia ogni cosa per proteggere la propria famiglia e il proprio Paese.

Avventura, USA 2020. Uscita 26 marzo 2020.

Un film di Niki Caro. Con Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Li Gong, Jason Scott Lee.





Nuovo rifacimento in carne e ossa di un classico d’animazione Disney, Mulan ha sollevato ancor prima dell’uscita più di un polverone. Prima alcune dichiarazioni inerenti alle sommosse di Hong Kong fatte sui social network dall’attrice che interpreta la protagonista, Yifei Liu, hanno diviso internet, poi sono arrivate le lamentele del pubblico cinese relativamente alle inesattezze storiche presenti già nel trailer. Insomma, l’atmosfera è già molto calda per questo nuovo Mulan live-action. Dal punto di vista della trama, il film riprende quella dell’originale animato del 1998: per salvare il padre anziano e debilitato dalla leva militare obbligatoria, Mulan decide di arruolarsi al posto suo fingendosi un uomo.

9 APRILE 2020 NO TIME TO DIE

Il nuovo 007 sotto il segno di Daniel Craig e Rami Malek.

Azione, Avventura, Thriller – USA, Gran Bretagna 2020. Uscita 9 aprile 2020.

Un film di Cary Joji Fukunaga. Con Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw.





È la quinta volta per Daniel Craig nei panni dell’agente segreto di Sua Maestà, ma è anche la 25esima pellicola dedicata a 007. Tutto questo e molto altro è No Time to Die, l’attesissimo nuovo capitolo dedicato a James Bond, il personaggio nato dalla penna di Ian Fleming. Per esempio il super cattivo ha il volto del premio Oscar Rami Malek, senza contare che c’è grandissima curiosità per la regia di Cary Joji Fukunaga, il genio che ha marchiato in maniera indelebile la meravigliosa prima stagione di True Detective. Questa volta Bond è chiamato a tornare al servizio attivo dal suo amico e agente della Cia Felix Leiter per ritrovare uno scienziato scomparso. Ma la sua sparizione è solo uno dei tasselli di una congiura dalle dimensioni mondiali. Alcune scene sono state girate anche in Italia tra Matera, Maratea e Gravina in Puglia oltre che a Sapri che nel film ha il nome cambiato in Civita Lucana.

21 MAGGIO 2020 FAST & FURIOUS 9

Il nono capitolo della saga di Fast & Furious.

Azione, Avventura – USA 2020. Uscita 21 maggio 2020.

Un film di Justin Lin. Con Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren.





Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto al volante e Justin Lin alla regia sono la garanzia di qualità del nuovo episodio della saga Fast & Furious giunto al nono capitolo. Il film che non vedrà in azione Dwayne Johnson nel ruolo di Luke Hobbs (ripreso nello spin off Hobbs & Shaw) dopo una lite proprio con la star della saga, ha in un altro wrestler, John Cena, la principale new entry per un franchise che deve molto al legame dentro e fuori dal set creatosi fra gli attori. Per il ruolo di nemesi è stata chiamata Charlize Theron che diventa Cipher, una pericolosissima e inflessibile cyberterrorista. Nonostante Fast & Furious 9 non sia ancora nelle sale già si parla della prossima avventura della crew capitanata da Vin Diesel che dovrebbe avere alla regia sempre Lin.

19 NOVEMBRE 2020 GORILLA VS KONG

Lo scontro tra titani per la corona di Re dei mostri.

Azione, Drammatico, Fantascienza – USA 2020. Uscita 19 novembre 2020.

Un film di Adam Wingard. Con Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Eiza González, Jessica Henwick.





Il MonsterVerse, che sta recuperando i grandi personaggi classici del cinema horror e i mostri del passato, si arricchisce con Godzilla vs Kong di un nuovo, spettacolare, capitolo. Il quarto per la precisione, se si mettono in fila Godzilla del 2014, Kong: Skull Island del 2017 (ambientato nel 1973), Godzilla II – King of the Monsters del 2019, e ora la nuova storia nelle sale nel 2020 che mette a confronto i due giganteschi e iconici personaggi, già avversari in un film del 1962. Siamo in un’epoca in cui i grandi Titani delle leggende stanno di nuovo camminando sulla terra, sono mostri come Mothra, Rodan o Ghidorah, ma un’agenzia di criptozoologia, la Monarch, cerca di scoprirne l’origine mentre sullo sfondo emerge una terribile cospirazione che potrebbe portare all’estinzione delle creature viventi sul pianeta. L’unico elemento che rischia di stemperare l’hype per il film è il regista, ossia quell’Adam Wingard che non ha convinto fino in fondo nell’adattamento del manga Death note, ma che ha una solida esperienza nel cinema horror.

GHOSTBUSTER – LEGACY

Il sequel di Ghostbusters.

Azione, USA 2020.

Un film di Jason Reitman. Con Finn Wolfhard, Paul Rudd, Mckenna Grace, Carrie Coon, Annie Potts.





A trentun anni di distanza da Ghostbusters 2, ecco il nuovo capitolo della saga anni 80 campione d’incassi dopo il non esaltante reboot al femminile del 2016. Le riprese sono durate oltre tre mesi tra l’estate e l’inizio dell’autunno del 2019: dietro alla macchina da presa c’è Jason Reitman, figlio del celebre Ivan, regista dei primi due film. Il regista 42enne si è dichiarato fan del franchise e non ha nascosto una certa emozione nel misurarsi con un cult del cinema che lui per primo ama moltissimo. Con il padre a fianco nelle vesti di produttore, Reitman ha potuto godere del ritorno del cast originale a eccezione del compianto Harold Ramis, scomparso nel 2014 e a suo tempo grande sponsor della realizzazione di un terzo film.

TOPGUN – MAVERICK

Tom Cruise torna a volare.

Azione, USA 2020.

Un film di Joseph Kosinski. Con Tom Cruise, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Val Kilmer, Monica Barbaro.





Altro sequel che arriva a tantissimi anni di distanza dal primo film di cui prosegue la storia, Top Gun: Maverick racconta di come l’omonimo protagonista, 34 anni dopo i fatti del capitolo precedente, sia ora diventato a sua volta istruttore nella scuola di volo che istruisce i nuovi ‘top gun’. Tra gli allievi c’è anche Bradley, figlio di Goose, che vuole diventare pilota come suo padre, suscitando così le attenzioni di Maverick. Un Tom Cruise costantemente tirato a lucido nonostante i documenti dicano “cinquantasette” rispolvera uno dei suoi personaggi storici e, com’è ovvio, c’è molta attesa per il risultato finale. Dietro la macchina da presa Joseph Kosinski, che ha già diretto Cruise in Oblivion.