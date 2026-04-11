I Cesaroni – Il Ritorno, anticipazioni prima puntata 13 aprile 2026: arriva Marta, figlia di Marco e Eva

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Il conto alla rovescia è finito. Dopo anni di attesa, I Cesaroni – Il Ritorno sta per debuttare su Canale 5 con la prima puntata in onda il 13 aprile 2026, riportando la Garbatella al centro della scena televisiva italiana.

Il pubblico ha risposto con un entusiasmo quasi nostalgico: c’è chi si è presentato all’alba al Teatro Palladium, chi ha preso un treno solo per respirare di nuovo quell’atmosfera familiare e chi ha ricominciato a canticchiare la sigla come se il tempo non fosse mai passato.

Claudio Amendola, visibilmente emozionato, ha promesso ai fan “la stessa pasta dei Cesaroni”, pur riconoscendo che Roma è cambiata e che la tecnologia ha trasformato tutto. Eppure, dentro casa, si parla ancora come una volta, con quella spontaneità che ha reso la serie un cult.

Ma cosa vedremo davvero nella prima puntata? Quali personaggi torneranno a sconvolgere gli equilibri della Garbatella? E come verrà raccontata la figura di Eva, al centro di nuove rivelazioni?

La settima stagione de I Cesaroni prende forma: la Garbatella tra crisi, ritorni e nuovi volti

La nuova stagione de I Cesaroni – Il Ritorno nasce da un episodio quasi cinematografico: un aiuto regista trova alla stazione Termini una letterina indirizzata a Babbo Natale in cui un fan chiedeva il ritorno della serie. Da quel momento, il progetto ha ripreso vita, fino a diventare una delle produzioni più attese dell’anno.

La trama riparte dalla Garbatella, dove Giulio Cesaroni si ritrova ancora una volta a fare i conti con la sua famiglia allargata. La storica bottiglieria è in crisi, minacciata da problemi economici e da manovre poco limpide del fratello Augusto, interpretato da Maurizio Mattioli.

Nel frattempo Walter torna a lavorare come cameriere, mentre Marco vive con la nuova compagna Virginia, dalla quale ha avuto il piccolo Adriano.

Il ritorno più atteso, però, è quello di Marta, figlia di Marco ed Eva, che rientra da New York portando con sé tensioni e segreti.

Il suo arrivo non è casuale: secondo le anticipazioni, Marta decide di trasferirsi a Roma perché non riesce più a convivere con la madre, presentata in modo sempre più problematico.

A movimentare ulteriormente la storia arrivano due nuovi personaggi:

Carlo, padre di Virginia, interpretato da Ricky Memphis, un uomo fuori dagli schemi che promette scintille.

interpretato da Ricky Memphis, un uomo fuori dagli schemi che promette scintille. Livia, interpretata da Lucia Ocone, figura eccentrica destinata a diventare fondamentale per salvare la bottiglieria.

La Garbatella, insomma, torna a essere un crocevia di storie, conflitti e rinascite.

Il caso Eva: come verrà raccontata nella nuova stagione de I Cesaroni

Uno degli elementi più discussi riguarda proprio Eva Cudicini, assente fisicamente nella serie ma centrale nella narrazione. Secondo le anticipazioni, il suo personaggio verrà presentato in modo decisamente negativo, quasi come un’antagonista.

Marta fugge, infatti da New York proprio perché non sopporta più la madre, descritta come una presenza tossica e destabilizzante.

Non solo: sembra che Eva tenterà addirittura di sabotare il matrimonio tra Marco e Virginia inviando messaggi anonimi per creare tensioni nella coppia.

Una scelta narrativa forte, che riprende il modo in cui Eva era stata mostrata già nel finale della quinta stagione, quando il suo personaggio aveva assunto tratti più duri e controversi.

Questa nuova rappresentazione di Eva promette di diventare uno dei temi più discussi della stagione, soprattutto tra i fan storici che ricordano la storia d’amore tra lei e Marco come uno dei pilastri della serie.

Cosa aspettarsi dalla prima puntata del 13 aprile 2026

La prima puntata de I Cesaroni – Il Ritorno si preannuncia come un mix di nostalgia e novità. Da un lato ritroveremo i personaggi storici alle prese con problemi molto concreti, come la crisi della bottiglieria o le dinamiche familiari sempre più complesse.

Dall’altro, i nuovi ingressi e il ritorno di Marta promettono di rimescolare le carte, aprendo la strada a intrecci inediti. Il tono resta quello che ha reso la serie un successo: ironico, diretto, capace di alternare leggerezza e momenti più intensi.

E, come ha detto Amendola, “i Cesaroni sono rimasti loro stessi”, anche se il mondo intorno è cambiato.