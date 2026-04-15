I Cesaroni 7, anticipazioni 20 aprile 2026: Giulio e Livia in allarme, Walter in crisi

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La seconda puntata di I Cesaroni 7, in onda lunedì 20 aprile 2026 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, riporta il pubblico nel cuore della Garbatella con una serie di situazioni che intrecciano ironia, conflitti familiari e quel pizzico di caos che ha sempre reso la serie irresistibile. La famiglia Cesaroni torna a confrontarsi con problemi vecchi e nuovi, mentre i personaggi storici si ritrovano immersi in dinamiche che mettono alla prova affetti, fiducia e responsabilità.

La puntata si concentra su tre nuclei narrativi che si intrecciano continuamente: i sospetti di Giulio e Livia nei confronti di Carlo, la crisi professionale di Walter e la spirale di gelosie in cui Marta finisce per trascinare Jonathan. Cosa spinge Giulio a credere che Carlo sia coinvolto in affari poco chiari? Perché Walter sembra deciso a sabotare se stesso? E fino a che punto Marta è disposta a spingersi pur di attirare l’attenzione di Jonathan? Scopriamolo insieme.

I Cesaroni 7, i sospetti su Carlo e il timore di un passato che ritorna

La puntata si apre con un clima di preoccupazione. Giulio e Livia non riescono a spiegarsi il motivo per cui Carlo abbia rifiutato di lavorare in bottiglieria. La decisione appare inspiegabile, soprattutto perché Carlo ha sempre avuto un rapporto speciale con quel luogo, simbolo della storia familiare. Il rifiuto, però, non è l’unica cosa che li inquieta: alcuni atteggiamenti del ragazzo li portano a pensare che possa essere coinvolto in giri poco raccomandabili.

La coppia inizia così a osservare Carlo con maggiore attenzione, interpretando ogni suo gesto come un possibile indizio. La tensione cresce, alimentata dalla paura che il passato possa ripetersi e che Carlo stia nascondendo qualcosa di serio. La loro preoccupazione, però, rischia di trasformarsi in un equivoco che potrebbe compromettere il rapporto con il figlio.

Mentre Giulio cerca di affrontare la situazione con il suo solito istinto protettivo, Livia alterna momenti di razionalità a momenti di ansia, temendo che la famiglia possa ritrovarsi di nuovo in difficoltà. La puntata esplora così il tema della fiducia, mostrando quanto sia fragile quando si tratta dei propri figli.

Walter in crisi: tra ambizioni, paure e un ruolo che non vuole accettare ne I Cesaroni 7

Parallelamente, Walter vive un momento di forte confusione professionale. La possibilità di diventare sous chef di Virginia, un ruolo che molti considererebbero un traguardo, per lui si trasforma in un peso. Invece di cogliere l’opportunità, Walter sembra deciso ad autosabotarsi, come se il successo lo spaventasse più del fallimento.

La sua insicurezza emerge in ogni gesto, in ogni parola. Walter teme di non essere all’altezza, teme il giudizio degli altri e teme soprattutto di perdere la sua libertà. La cucina, che dovrebbe essere il suo rifugio, diventa improvvisamente un campo minato. Virginia, dal canto suo, cerca di spronarlo, ma ogni tentativo sembra peggiorare la situazione.

La storyline di Walter offre uno sguardo più profondo sul personaggio, mostrando quanto sia difficile crescere quando si ha paura di deludere gli altri e se stessi. La puntata lo segue mentre cerca di capire quale direzione dare alla propria vita, oscillando tra desiderio di affermazione e paura del cambiamento.

Marta e Jonathan: gelosie, piani falliti e una festa clandestina che complica tutto

Il terzo filone narrativo ruota attorno a Marta, sempre più ossessionata da Jonathan. Convinta che il ragazzo non la consideri abbastanza, decide di farlo ingelosire mostrandosi con Olmo all’orto botanico. Il piano, però, si rivela un disastro. Jonathan non reagisce come lei sperava e la situazione degenera rapidamente.

I due ragazzi, loro malgrado, finiscono coinvolti in una festa clandestina che sfugge di mano. Il caos che ne deriva costringe Marco a intervenire, e la sua reazione è durissima. Marco è profondamente deluso dal comportamento della figlia, che sembra incapace di valutare le conseguenze delle proprie azioni. Marta, invece, si sente fraintesa e continua a inseguire Jonathan con una determinazione che rischia di metterla nei guai.