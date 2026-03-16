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I campioni di Ovindoli accolti a Palazzo San Domenico

A Palazzo San Domenico abbiamo accolto con grande entusiasmo i ragazzi del Team ANFFAS Manfredonia, straordinari protagonisti ai Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics a Ovindoli.

Leonardo, Pasquale, Cosimo e Matteo sono stati ricevuti dal Sindaco Domenico la Marca insieme ai rappresentanti istituzionali del Comune di Manfredonia. A loro abbiamo consegnato il gagliardetto della Città di Manfredonia e una pergamena ricordo, per ringraziarli delle emozioni e dell’orgoglio che hanno regalato alla nostra città.

Con le loro gare sulla neve hanno portato in alto il nome di Manfredonia e della Puglia, essendo l’unica delegazione della nostra regione presente alla manifestazione nazionale. Il team ANFFAS Manfredonia si è distinto nelle gare dei 25 e dei 50 metri con le racchette da neve, dimostrando determinazione, spirito di squadra e grande entusiasmo. Cosimo e Leonardo hanno anche conquistato due splendide medaglie d’oro nella gara dei 25 metri, contribuendo insieme ai compagni di squadra a uno straordinario risultato collettivo.

Sono stati accolti da veri campioni e con il loro entusiasmo, la loro determinazione e il loro sorriso hanno dimostrato ancora una volta quanto lo sport possa essere una straordinaria occasione di crescita, di partecipazione e di condivisione.

Un ringraziamento speciale a Maria Grazia Prencipe, Presidente di ANFFAS Manfredonia e Direttrice Provinciale Special Olympics Foggia, per il lavoro instancabile che svolge ogni giorno e per la passione che mette.

Complimenti ragazzi, Manfredonia è orgogliosa di voi!

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura