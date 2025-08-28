I 4 uomini che hanno restaurato volontariamente in collaborazione con il comune le fontane di Piazza Duomo, oggi il ringraziamento pubblico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia – In Piazza Duomo, una storia di volontariato e senso civico ha riportato in vita le storiche fontane. Dopo anni di degrado e abbandono, quattro cittadini hanno deciso di agire, finanziando di tasca propria e con il proprio lavoro il restauro e il ripristino delle fontane in collaborazione con la squadra manutenzione del comune di Manfredonia. Grazie alla loro opera hanno reso possibile tutto ciò. Cittadini che, come scrive Francesco Schiavone, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Manfredonia “ringrazieremo personalmente il 28 Agosto in occasione della cerimonia di accensione delle luminarie, alla presenza delle autorità civili e religiose.”

Senza attendere fondi o l’intervento delle istituzioni, questi “eroi del quotidiano” hanno dimostrato che l’amore per la propria città si traduce in gesti concreti. Hanno acquistato il materiale necessario, riparato i guasti e riportato lo zampillo dell’acqua, in stretta collaborazione con il comune di Manfredonia e con la squadra di manutenzione, donando nuova bellezza a uno dei luoghi simbolo della città. Il loro gesto è un esempio per tutti e un promemoria del valore di prendersi cura del proprio patrimonio.