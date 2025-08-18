[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Hub Terminal Bus a Manfredonia: la richiesta di Marasco da oltre 10 anni

Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale(Lega Salvini Premier Puglia Manfredonia).

Un hub terminal bus nella città di Manfredonia può offrire numerosi vantaggi, tra cui :- #

Accessibilità e intermodalità: un terminal bus ben progettato favorisce l’accesso ai trasporti pubblici e privati, riducendo i tempi di attesa e migliorando la mobilità urbana.- Promozione del turismo: un hub multiservizi che include un polo museale e un centro di accoglienza turistica, può diventare un punto di riferimento per i visitatori e promuovere il patrimonio artistico-culturale ed enogastronomico locale.- Riduzionedel traffico: concentrando i servizi di trasporto pubblico in un unico punto, si può ridurre il traffico veicolare in città e migliorare la qualità dell’aria.- Comodità per i passeggeri: un terminal bus moderno e ben attrezzato può offrire servizi come sala d’attesa, ufficio biglietteria, collegamento ciclopedonale, colonnine di ricarica per bus e auto, stalli per bus e postazioni per il bike-sharing.- Sviluppoeconomico: un hub terminal bus diventa un volano economico per le realtà locali, promuovendo i siti turistici territoriali di maggior importanza e creando opportunità di crescita e sviluppo.- Miglioramento della qualità della vita: riducendo il traffico e promuovendo il trasporto pubblico, un hub terminal bus può contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rendere la città più vivibile.

In generale, un hub terminal bus ben progettato e gestito è un elemento chiave per migliorare la mobilità urbana e promuovere lo sviluppo economico e sociale della nostra città di Manfredonia.

Giuseppe Marasco