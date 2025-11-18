Attualità Manfredonia

Home Care Premium 2025-28, riaperti i termini per l’accreditamento dei professionisti sanitari e sociosanitari

Comunicato Stampa18 Novembre 2025
INPS – Home Care Premium 2025–2028
Sono riaperti i termini dal 17 novembre 2025 per l’accreditamento dei professionisti sanitari e sociosanitari che desiderano prendere parte al programma Home Care Premium.

👩‍⚕️

 Chi può accreditarsi?
Professionisti con iscrizione all’albo, partita IVA o contratto come assistente domiciliare (OSS/OSA).

📌

 Figure richieste:

✔️

 Psicologi e psicoterapeuti

✔️

 Fisioterapisti

✔️

 Dietisti e biologi nutrizionisti

✔️

 Infermieri

📝

 Come fare domanda:
La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del proprio Comune.

📨

 Le candidature devono essere inviate via PEC all’indirizzo indicato nella locandina.

👉

 Un’occasione importante per i professionisti che desiderano offrire supporto alle famiglie e ai cittadini più fragili. Diffondi la notizia! 

