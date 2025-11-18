Home Care Premium 2025-28, riaperti i termini per l’accreditamento dei professionisti sanitari e sociosanitari
INPS – Home Care Premium 2025–2028
Sono riaperti i termini dal 17 novembre 2025 per l’accreditamento dei professionisti sanitari e sociosanitari che desiderano prendere parte al programma Home Care Premium.
Chi può accreditarsi?
Professionisti con iscrizione all’albo, partita IVA o contratto come assistente domiciliare (OSS/OSA).
Figure richieste:
Psicologi e psicoterapeuti
Fisioterapisti
Dietisti e biologi nutrizionisti
Infermieri
Come fare domanda:
La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del proprio Comune.
Le candidature devono essere inviate via PEC all’indirizzo indicato nella locandina.
Un’occasione importante per i professionisti che desiderano offrire supporto alle famiglie e ai cittadini più fragili. Diffondi la notizia!