Hip Hop protagonista a Manfredonia con l’Uisp
HIP HOP PROTAGONISTA A MANFREDONIA CON L’UISP
Workshop con Andreas Müller al PalaTomaiuolo
La danza urbana protagonista a Manfredonia con un appuntamento di grande rilievo. Sabato 21 marzo 2026, dalle ore 15.00 alle 18.30, il PalaTomaiuolo di Manfredonia (Via L. Pirandello 10) ospiterà il workshop di Hip Hop con Andrea Müller, tra i volti più apprezzati del panorama coreutico contemporaneo.
L’iniziativa è promossa dal Comitato Territoriale UISP Foggia-Manfredonia nell’ambito delle attività dedicate alla promozione della danza sul territorio.
Il workshop sarà articolato in due livelli:
- Principianti (9–13 anni)
- Intermedio/Avanzato (dai 14 anni in su)
Un’occasione formativa importante per giovani danzatori e appassionati, che avranno la possibilità di confrontarsi con un professionista di alto livello, approfondendo tecnica, musicalità, presenza scenica ed espressività.
L’obiettivo dell’evento non è solo tecnico, ma anche educativo: creare momenti di crescita, confronto e condivisione attraverso il linguaggio universale della danza, in linea con i valori dello sportpertutti promossi dalla UISP.
Il workshop si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione delle discipline coreutiche e di promozione delle culture urbane tra le nuove generazioni, offrendo ai ragazzi un’esperienza coinvolgente, stimolante e altamente qualificante.
È possibile iscriversi al Workshop entro il prossimo sabato 7 marzo 2026.
Per informazioni e ulteriori dettagli: Carmela D’Apolito (Responsabile SdA del Comitato) – 339.7365320
Uisp: lo Sport che fa Comunità