Hike for Gaza – Cammino solidale sul tetto del Gargano



Nell’ultimo anno e mezzo la Striscia di Gaza è stata rasa al suolo dall’IDF, lasciando due milioni di

persone senza casa, senz’acqua potabile e senza cure mediche. Non si può rimanere indifferenti

davanti ad un disastro umanitario di queste proporzioni.



Per questo, domenica 9 Marzo si svolgerà sul Gargano un’escursione di beneficienza per

raccogliere fondi da destinare al presidio ospedaliero di Emergency a Khan Yunis, Gaza.

L’evento è organizzato dalla guida AIGAE Matteo Prencipe in collaborazione con varie associazioni

garganiche, tra cui Gargano Natour, Collateral, collettivo Kollera e il gruppo Emergency di San

Giovanni Rotondo.



Il cammino, che si terrà dalle 9.30 alle 15.30 circa su Monte Calvo a San Giovanni Rotondo, sarà

intermezzato da letture di pensieri e poesie sulla questione palestinese.



Per maggiori informazioni e per iscriversi inviare una mail a matteo@garganonatour.it oppure

contattare una delle associazioni che aderiscono all’iniziativa.



Matteo Prencipe – guida ambientale escursionistica AIGAE

Collateral Vieste

Gargano Natour

Emergency San Giovanni Rotondo

Collettivo Kollera